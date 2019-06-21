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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 09:07

hakkında bilinmeyen o gerçek

oldukça merak ediliyor. Astrologlar, Dünya'nın Kuzey Kutbu'nun güneşe en yakın olduğu yörüngeye ulaştığında 21 Haziran yaz gündönümü tam anlamıyla hesaplanabilir. O anlar, bu yıl Türkiye'de 21 Haziran saat 18:54'te gerçekleşecek. 21 Haziran’da güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda, güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz, Güney Yarımküre’de ise en kısa gündüz yaşanır. Eski kültürler, güneşin gökyüzündeki yolunun, gün ışığının uzunluğunun, gün doğumu ve gün batımı konumunun yıl süresince düzenli bir şekilde değiştiğini biliyorlardı. Peki 21 Haziran Yaz gündönümünde neler yaşanır? 21 Haziran yaz gündönümü nedir?

21 Haziran Yaz dönümü nedir, doodle oldu mu sorusu araştırılıyor. Yaz Gündönümü en uzun gündüz nerede sorusu 2018 yılında da merak ediliyor. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen yaz gündönümünde Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile alır. Dünyanın şekli, hareketleri ve eğik yapısı sonucu oluşan bu döngü sonucunda gece gündüz sürelerinde değişiklikler yaşanır. Yani bu tarih itibari ile örneğin kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede de en uzun gece yaşanır. 21 Haziran Yaz gündönümünde dönenceler haricinde kurup dairelerinde de 24 saatli gece gündüz yaşanır. Kuzey kutbunda 24 saat gündüz yaşanırken Güney kutbunda 24 saat gece yaşanır. Bu etki, mevsimsel gecikme olarak adlandırılır. Öğleden sonralarının öğlen saatlerinden daha sıcak olmasının nedeni ile aynıdır.

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