21 Haziran Yaz dönümü nedir, doodle oldu mu sorusu araştırılıyor. Yaz Gündönümü en uzun gündüz nerede sorusu 2018 yılında da merak ediliyor. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen yaz gündönümünde Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile alır. Dünyanın şekli, hareketleri ve eğik yapısı sonucu oluşan bu döngü sonucunda gece gündüz sürelerinde değişiklikler yaşanır. Yani bu tarih itibari ile örneğin kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede de en uzun gece yaşanır. 21 Haziran Yaz gündönümünde dönenceler haricinde kurup dairelerinde de 24 saatli gece gündüz yaşanır. Kuzey kutbunda 24 saat gündüz yaşanırken Güney kutbunda 24 saat gece yaşanır. Bu etki, mevsimsel gecikme olarak adlandırılır. Öğleden sonralarının öğlen saatlerinden daha sıcak olmasının nedeni ile aynıdır.