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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 16:07

Şemdinli'de ! Yaralılar var

'nin Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırında saat 13.00 sıralarında bir yaşandı. Patlama sonucu bölgede bulunan 2 çoban yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şemdinli'de patlama! Yaralılar var

'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı. Hastanede kaldırılan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

, Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Tütünlü Köyü'ne bağlı Servere Yaylası'nda bugün öğle saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Yaylada koyun sürüsüne çobanlık yapan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, arazide cinsi henüz bilinmeyen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

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