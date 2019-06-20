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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 11:57

'nda verilen karar sonrası hükümetten ilk açıklama

haberine göre 'nda mahkeme tarafından açıklanan kararların ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı. Gül açıklamasında, "Darbecilere hesap soran bir Türkiye var. Alınan kararla adalet yerine getirilmiştir. Kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakkında açıklama yaptı. Gül, "Darbecilerin yargılandığı hukuk nezdinde hesap verdiği gün olmuştur" dedi.

'nün darbe girişiminin en kritik davalarından Genelkurmay Çatı davasında karar çıktı. 16'sına 141 kez olmak üzere 128 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Adalet Bakanı Gül karara ilişkin açıklama yaptı.

"Darbecilerin yargılandığı hukuk nezdinde hesap verdiği gün olmuştur" diyen Gül şunları söyledi: "Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır, hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak Bu ülkenin hukuku daha ileriye gidecek. Ortadan kaldırmaya çalıştıkları anayasaya göre bu yargılamalar yapılmıştır. Hukuk çerçevesinde, yargılama yapılmıştır. Bizim tek bir borcumuz var, adalet. Bu yerine getirilmiştir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı, sanık sayısı fazla savunmalara riayet ederek karar vermiştir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karar çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır, mahkeme kararını vermiştir."

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