Başkan Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Vahdettin Köşkü'ndeki sosyal medya ve tv ortak yayının ardından Başkan Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla burada yemek yedi.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.
Erdoğan, programın ardından kendisine sevgi göstersinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla burada yemek yedi.
Erdoğan daha sonra restorandan çıkarak Kısıklı'daki ikametine geçti.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
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