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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 05:59

Başkan Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Başkan , 'nde katıldığı canlı yayın programının ardından yayının moderatörleri , ve 'ın da katılımıyla Çengelköy'de bir restoranda yemek yedi.

Başkan Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi
'ndeki sosyal medya ve tv ortak yayının ardından Başkan Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayının moderatörleri , ve 'ın da katılımıyla burada yemek yedi.

Erdoğan daha sonra restorandan çıkarak Kısıklı'daki ikametine geçti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Başkan Yardımcısı da eşlik etti.

Erdoğan, programın ardından kendisine sevgi göstersinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.



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