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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 04:25

Başkan Erdoğan, canlı yayın sonrası vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan , Vahdettin Köşkü'nde katıldığı televizyon programı sonrası Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan, canlı yayın sonrası vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Erdoğan, katıldığı televizyon programı sonrası Kısıklı'ya geçerken aracını durdurup Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, kalabalığı yakındaki bir restorana davet etti.

Başkan Erdoğan, restoran önünde, kalabalıkla bir süre sohbet etti ve vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı. Yaklaşık 1 saat burada kalan Erdoğan, daha sonra yayının moderatörleri , Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi.

Yemek çıkışı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, yemek sonrası Kısıklı'daki konutuna geçti.


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