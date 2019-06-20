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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 18:19

Bakan Akar Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Görüşmede, ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunulmuş, konuların ’da  ’de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda  mutabık kalınmıştır." ifadelerine verildi.

Türkiye ve NATO arasında kritik görüşme
, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Görüşmede, Afganistan ve diğer bölgesel savunma-güvenlik konularında görüş alış verişinde bulunulmuş, konuların 26 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ikili görüşmede ayrıntılı olarak ele alınması konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine verildi.

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