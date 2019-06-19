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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 01:23

İstanbul Valiliği: Valiliğimizce herhangi bir yasaklama kararı alınmamıştır

İstanbul Valiliği, tarihinden itibaren ilçe kurulları yetkisinde olan faaliyetleri konusunda, Valilikçe alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden seçim açıklaması

İstanbul Valiliği'nden açıklamada, 23 i nedeniyle İl tarafından belirlenen seçim takvimi uyarınca meydanların son 10 günlük propaganda döneminde kullanımını belirleme yetkisinin ilçe seçim kurullarına bırakıldığı hatırlatıldı.

'ndaki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nın (Kasımpaşa İskele Meydanı) İlçe Seçim Kurulu tarafından 19 Haziran Çarşamba günü miting yapmak üzere 'ye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı tarafından aynı park içerisinde bulunan İYİ Parti seçim standının ziyaret edileceği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine; Beyoğlu Kaymakamımız ve İYİ Parti İlçe Başkanı arasında yapılan görüşmede; adı geçen parkın miting yapmak üzere AK Parti'ye tahsis edilmesi nedeniyle Genel Başkanın programında değişiklik yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Valiliğimizce 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi, Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu kararları doğrultusunda Yenileme Seçimi'nin de huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için gereken tedbirler alınmakta ve hassasiyetle uygulanmaktadır.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
tarihinden itibaren ilçe seçim kurulları yetkisinde olan faaliyetleri konusunda, Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı ya da uygulaması söz konusu değildir."


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