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  • 18.06.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 20:38

sınırına takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, sınırındaki askeri birliklere takviyesi yapıldı. Komandolar , geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Sınıra komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), sınırındaki askeri birliklere takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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