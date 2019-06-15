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  • Son Güncelleme: 15.06.2019 23:32

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , 'ta görevli bulunduğu 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamayan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker 'ın ailesine taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan , yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ta görevli bulunduğu 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.


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