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Son dakika haberi: 'da operasyonu:18 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı...
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

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