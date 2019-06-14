Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı
Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonu:18 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
- Gözünü belediye işçilerinin parasına dikti
- Başkanlara inceleme
- Ters yöne giren otomobil tramvaya çarptı
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