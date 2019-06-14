29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihlerinde tercihlerini tamamlayan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları elektronik ortamda erişime açıldı.

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2019 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2019 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri

Hava Harp Okulu adayları için;

1. GÜN : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve

Fiziki Yeterlilik Testi.

2. GÜN : Psikomotor Testi

3. GÜN : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.