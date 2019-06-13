İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Son dakika haberi: Van Çaldıran'da PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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