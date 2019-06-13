Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.06.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 13:20

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ye S-400 resti: Hiç kimse bize ültimatom veremez

Çavuşoğlu, "'nın ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz." ifadelerini kullandı. 'nin S-400 mektubuyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Hiç kimse 'ye ültimatom veremez." diyerek rest çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. TSK'nın gözlem noktasına saldırıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD'NİN F-35 MEKTUBU
Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.

İDLİB'DEKİ SON DURUM
'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.

Türkiye'de ifade özgürlüğü anayasa garantisi altındadır. Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarından satır başları;

İdlib konusunda bizi kaygılandıran bir durum söz konusu. Biz bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkesin İdlib'de sağlanmasını temin etmek zorundayız. Ateşkese müdahale olabilecek her bir adım hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hiç kimse bize ültimatom veremez
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri