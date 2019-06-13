Bugünkü
Takvim

Cevabımız hazır

Cevabımız hazır
Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna ilişkin olarak 'ın Gebele kentinde soruları yanıtladı. Mektubun "Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" gördüklerine dikkat çekerek, "Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz" dedi. "Biz bugüne kadar konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" sözlerine vurgu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCevabımız hazır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri