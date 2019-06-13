Cevabımız hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna ilişkin olarak Azerbaycan'ın Gebele kentinde soruları yanıtladı. Mektubun "Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" gördüklerine dikkat çekerek, "Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz" dedi. "Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" sözlerine vurgu yaptı.
- Güncel
- 13.06.2019
- Gazete
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