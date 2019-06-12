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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 14:22

Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! 'taki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, - Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak'ta PKK'ya darbe! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığından, 'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 Operasyonu' kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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