İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 Operasyonu' kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! Şırnak'taki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak- Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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