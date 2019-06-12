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İşte adaleti

belediyelerinde işten çıkarılan ve sendikal baskı uygulanan işçiler, isyan etti.

İşte CHP adaleti
CHP belediyelerinde işten çıkarılan ve sendikal baskı uygulanan işçiler, isyan etti. Protesto için, Belediyesi önünden başlayarak Ankara CHP Genel Merkezi önünde sona erecek 'Emek ve Adalet' yürüyüşüne başladı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Ey Kılıçdaroğlu, ey Bolu Belediye başkanı, ey bizleri duyun. Bu insanlar sadece işini istiyor" dedi.

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