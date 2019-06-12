CHP belediyelerinde işten çıkarılan ve sendikal baskı uygulanan işçiler, isyan etti. Protesto için, Bolu Belediyesi önünden başlayarak Ankara CHP Genel Merkezi önünde sona erecek 'Emek ve Adalet' yürüyüşüne başladı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "Ey Kılıçdaroğlu, ey Bolu Belediye başkanı, ey CHP bizleri duyun. Bu insanlar sadece işini istiyor" dedi.
- Güncel
- 12.06.2019
- Gazete
İşte CHP adaleti
CHP belediyelerinde işten çıkarılan ve sendikal baskı uygulanan işçiler, isyan etti.
- Binali Yıldırım semt pazarını ziyaret etti
- CHP yandaşı Küçükkaya da Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı
- İşte İstanbul'da CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.