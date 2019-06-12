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  • 13.06.2019 05:51
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 05:51

'dan paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından 'in vefatının 32. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , "Birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

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