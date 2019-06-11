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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 20:01

Eş Başkanı'nın elinde patladı! İşin aslı ortaya çıktı

Eş Başkanı Sezai Temelli, merkezi ısıtma soğutma sistemini tamir edemeyen belediye başkanını “ klimaları çalmış” yalanıyla savundu. Temelli'nin "Klimayı açalım dedim. Kayyum soğutma sistemini çalmış açamayız dediler.” ifadelerinin aslı ortaya çıktı.

Temelli, Ramazan Bayramının 3. gününde 'ın ilçesinde partisince belediye binasında düzenlenen bayramlaşma toplantısına katıldı.
Temelli, bugünkü grup toplantısında da değindiği ve bayramlaşma toplantısında yaptığı konuşmada " klimaları da almış götürmüş" ifadelerini kullandı.

"ARIZA NEDENİYLE ÇALIŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Isıtma soğutma sisteminin merkezi sistem klimayla yapıldığı belediye binasında, bayramlaşmanın yapıldığı toplantı salonunun merkezi klimada kaynaklı arıza nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 aydır göreve gelen ve ısıtma soğutma sisteminin tamiratını yapmayı beceremeyen 'li yönetim, bu beceriksizliğini kayyumun üstüne atarak örtmeye çalıştı.

Her fırsatta görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili karalamalarını sürdüren Temelli, iş yapamayan belediye başkanını uyaracağına suçu kayyumların üzerine yıkmayı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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