Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile müşterek olarak icra ettiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019 başladı. Doğu Akdeniz ve KKTC'de dün başlayan tatbikat, karada ve denizdeki arama-kurtarma kabiliyetlerinin sınanması ardından 13 Haziran'da tamamlanacak. Tatbikatı, Afganistan, Filistin, Katar, KKTC, Kosova, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan 13 gözlemci izleyecek.

ÖNCE KARA SONRA DENİZ

Türkiye ile KKTC arama kurtarma teşkilatlarının karşılıklı uyumunu ve işlerliğini denemek, birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikatın bugün gerçekleştirilecek kara safhasında, Girne güneyinde özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının düşmesi canlandırılacak. Tatbikatın yarın yapılacak deniz safhasında ise Doğu Akdeniz'de KKTC karasuları ve uluslararası sularda bir kuru yük gemisi ile özel yatın çarpışması ve bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması senaryolarına istinaden arama kurtarma ve deniz kirliliği ile mücadele eğitimleri gerçekleştirilecek.





GÖREVE HER AN HAZIR

Yenişafak'ın haberine göre Deniz Kuvvetleri, ihtiyaç duyulması halinde tatbikat faaliyetlerini, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede harekat icra eden ve Kıbrıs çevresinde faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj platformu ile Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat eden fırkateyn, korvet, hücumbotlar ve deniz karakol uçakları ile destekleyecek. Doğu Akdeniz'de suların hayli ısınmasıyla birlikte daha da önem kazanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı-2019'da Kıbrıs Türk Gücü, adada ve Doğu Akdeniz'deki varlığıyla büyük gövde gösterisi yapacak, Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinin korunmasında göreve her an hazır olunduğu bir kez daha vurgulanacak.