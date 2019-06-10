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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 06:58

Son dakika: / soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü

Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla kentteki 6 özel eğitim kurumuna baskın düzenlendi.

Ekipler, baskın yaptıkları kurumları aradı, bazı bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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