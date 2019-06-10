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  • 10.06.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:29

'ndan 'yla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre , Hakurk bölgesinde sürdürülen 'na ilişkin son rakamları açıkladı. Bakanlık harekat kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildiğini duyurdu.

PKK'ya Pençe darbesi! Bakanlık duyurdu

, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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