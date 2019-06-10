Almanya'da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirilmişti. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunulmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu açıklamalarda bulundu:

Kalleş saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanlığından sert tepki geldi.

"Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür.

İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir.

Batı dünyası ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıyadır.

Bu ırkçılık rüzgarı her şeyden önce demokratik değerleri, kamusal alan bilincini ve küresel barış fikrini tehdit etmekte, ortak geleceğimize zarar vermektedir.

Gelin elbirliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım."

ALMANYA'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.