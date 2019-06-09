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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 12:04

müjdeyi verdi: 200 bin aileye ücretsiz tatil

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı engelli vatandaşlara tatil müjdesi verdi.

Yıldırım müjdeyi verdi: 200 bin aileye ücretsiz tatil

Canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı , İstanbul'da yaşayan 200 bin engelli aileye dönüşümlü olarak anlaşmalı tesislerde birer haftalık ücretsiz tatil imkanı sağlanacağını açıkladı.

1000 TL'YE VARAN GELİR
Binali Yıldırım ayrıca "Ev kadınlarının evde ürettiği ürünleri belediye olarak sanal market kurup değerlendireceğiz. Aylık 1000 TL'ye kadar gelirleri olabilecek" dedi.

MOTOSİKLETLERE 2 KÖPRÜ DE ÜCRETSİZ OLACAK
Motosikletler 15 Temmuz ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullandıklarında ücret ödemeyecek. Ayrıca motosikletler için de daha uygun oto korkuluklar yapılacak. Motopark düzenlemesi yapacağız.

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