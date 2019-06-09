Canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yaşayan 200 bin engelli aileye dönüşümlü olarak anlaşmalı tesislerde birer haftalık ücretsiz tatil imkanı sağlanacağını açıkladı.

1000 TL'YE VARAN GELİR

Binali Yıldırım ayrıca "Ev kadınlarının evde ürettiği ürünleri belediye olarak sanal market kurup değerlendireceğiz. Aylık 1000 TL'ye kadar gelirleri olabilecek" dedi.

MOTOSİKLETLERE 2 KÖPRÜ DE ÜCRETSİZ OLACAK

Motosikletler 15 Temmuz ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullandıklarında ücret ödemeyecek. Ayrıca motosikletler için de daha uygun oto korkuluklar yapılacak. Motopark düzenlemesi yapacağız.