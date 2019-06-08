Alaçatı'da plajdan atılan başörtülü mağdur isyan etti: Bedenimden ne isteniyor?

Alaçatı'da sırf başörtülü olduğu için plajdan atılan S.A., "Bana neden saygı duymadılar, neden dışladılar anlayamıyorum" dedi ve ekledi: En çok da kızımın 'Üzülme anne, biz de denize girmeyiz' sözleri içimi burktu.

'NİYE ALIYORSUN BUNLARI?'

S.A., üç çocuk ve dört yakınıyla birlikte bayramda keyifli bir gün geçirmek için, İzmir Alaçatı'daki Plage Isolee Beach'i arayıp rezervasyon yaptırdı. Aile, kapıda 400 lira ödeyip içeriye girdi. Başörtülü S.A., inançları gereği haşema ile denize girmek için hazırlanırken yanlarına gelen siyah tişörtlü görevli, "Rezervasyonda sıkıntı var, sizi dışarı çıkarmamız gerekiyor" dedi. Sonra "Niye içeriye alıyorsunuz bunları?" diyerek yanındaki diğer görevliye kızdı.

'BİRİ BANA BUNU AÇIKLASIN'

Büyük şok yaşayan S.A., sırf başörtüsü taktığı için plajdan çıkarılmalarına isyan etti. S.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tatilim zehir oldu. Bana neden saygı duymadılar, beni dışladılar anlayamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Haşema ile denize girmek istiyordum, hepsi bu. Bedenimden ne isteniyor?"

S.A., şöyle devam etti:

"Beni dışarı attıklarında kızımın 'Üzülme anne, biz de denize Ömer girmeyiz' sözü içimi burktu."