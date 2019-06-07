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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 07:27

Son dakika haberi: 'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, 'ın bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ın bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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