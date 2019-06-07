Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir süre kala vatandaşlar şimdiden tatil planlarını yapmaya başladı. Geçen yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar, "Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?