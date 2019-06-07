23 Haziran İstanbul seçim anketi son dakika sonuçları - İstanbul'da Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu önde? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre AK Parti Adayı Binali Yıldırım 0,3 puanla CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti.