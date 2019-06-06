Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Hafife Ayan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Pelit pastanelerinin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Hafife Ayan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Pelit pastanelerinin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
- O kaptanın ifadesi ortaya çıktı
- Bakanlık açıkladı: Suç duyurusunda bulunulacak
- Sınıra askeri sevkiyat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.