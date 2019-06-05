Türk Hava Yolları 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberini resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir tweet ile yalanladı. Yapılan açıklamada videonun 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen son uçuşa ait olduğu belirtildi.
ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMIŞTIR
Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
İŞTE O AÇIKLAMA...
ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMIŞTIR
Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
İŞTE O AÇIKLAMA...
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