Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.06.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 20:42

'den o iddialara yalanlama: Şahsa özel uygulama yapılmamıştır

'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberini resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir tweet ile yalanladı. Yapılan açıklamada videonun 6 Nisan 2019 tarihinde 'ndan 'na gerçekleştirilen son uçuşa ait olduğu belirtildi.

THY'den o iddialara yalanlama
'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberini resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir tweet ile yalanladı. Yapılan açıklamada videonun 6 Nisan 2019 tarihinde 'ndan 'na gerçekleştirilen son uçuşa ait olduğu belirtildi.



ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMIŞTIR
Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTHY'den o iddialara yalanlama: Şahsa özel uygulama yapılmamıştır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri