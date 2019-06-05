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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 16:22

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan: "’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."

Başkan , vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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