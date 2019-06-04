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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:34

, büs, otobüs ler karayolları oldu - , ücretsiz mi?

, ? , büs, otobüs ler karayolları ücretsiz mi oldu? 'nda birçok vatandaş şehir dışında tatil yapmayı tercih etti. Bu durum biraz da olsa büyükşehirlerde kalanlara yaradı. Yollardaki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar azalması dikkat çekti. Ramazan Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Bayram süresince otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. Bu nedenle vatandaşlar "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Metro, , tramvay ve otobüs ücretsiz oldu mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Bayram öncesinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyorPeki bayramda ulaşım ücretsiz mi? 2019 Ramazan Bayramı'nda yollar ücretisz mi? Köprü ve otoyollar bayramda paralı mı? İstanbul Ankara İzmir Kocaeli toplu taşıma ücretli mi ücretsiz mi? İşte yanıtı... İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak.

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