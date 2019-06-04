Bayram öncesinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyorPeki bayramda ulaşım ücretsiz mi? 2019 Ramazan Bayramı'nda yollar ücretisz mi? Köprü ve otoyollar bayramda paralı mı? İstanbul Ankara İzmir Kocaeli toplu taşıma ücretli mi ücretsiz mi? İşte yanıtı... İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak.