Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.06.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 10:15

Son dakika haberi: Sivrice'de korkutan deprem! 3 Haziran Kandilli

Son dakika haberine göre, 'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Sivrice ilçesi olduğu, depremin yerin 3.1 kilometre altında gerçekleşdiği bildirildi. İşte 3 Haziran Kandilli açıklamaları...

Elazığ'da korkutan deprem

'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.1 kilometre altında saat 9.47'de gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


KANDİLLİ SON DEPREMLER (3 HAZİRAN)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.06.03 09:47:11 38.4978 39.3227 3.1 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2019.06.03 09:46:05 36.7023 26.5193 24.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2019.06.03 09:42:51 37.1333 27.7410 7.2 -.- 1.9 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
2019.06.03 08:56:45 37.1440 27.7453 12.4 -.- 1.7 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)
2019.06.03 08:32:41 37.5080 29.4280 7.8 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.06.03 07:59:10 38.8910 30.0067 20.6 -.- 1.7 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
2019.06.03 07:25:04 36.7002 28.1398 75.3 -.- 3.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
2019.06.03 06:12:57 38.6852 42.4220 1.9 -.- 2.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)
2019.06.03 05:37:46 37.4505 36.9960 9.0 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
2019.06.03 05:30:55 38.6865 42.4463 14.4 -.- 2.3 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)
2019.06.03 05:06:23 35.9920 33.9975 6.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
2019.06.03 03:34:14 35.7878 28.2358 3.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2019.06.03 03:22:22 38.9910 33.4442 5.2 -.- 1.6 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2019.06.03 02:08:08 35.7730 27.1190 8.0 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 3 Haziran Kandilli son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri