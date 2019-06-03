Elazığ'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy mahallesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.1 kilometre altında saat 9.47'de gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.





KANDİLLİ SON DEPREMLER (3 HAZİRAN)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2019.06.03 09:47:11 38.4978 39.3227 3.1 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2019.06.03 09:46:05 36.7023 26.5193 24.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.06.03 09:42:51 37.1333 27.7410 7.2 -.- 1.9 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)

2019.06.03 08:56:45 37.1440 27.7453 12.4 -.- 1.7 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.06.03 08:32:41 37.5080 29.4280 7.8 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.06.03 07:59:10 38.8910 30.0067 20.6 -.- 1.7 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

2019.06.03 07:25:04 36.7002 28.1398 75.3 -.- 3.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

2019.06.03 06:12:57 38.6852 42.4220 1.9 -.- 2.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)

2019.06.03 05:37:46 37.4505 36.9960 9.0 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

2019.06.03 05:30:55 38.6865 42.4463 14.4 -.- 2.3 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)

2019.06.03 05:06:23 35.9920 33.9975 6.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

2019.06.03 03:34:14 35.7878 28.2358 3.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.06.03 03:22:22 38.9910 33.4442 5.2 -.- 1.6 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2019.06.03 02:08:08 35.7730 27.1190 8.0 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ