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  • 03.06.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 17:59

'da / operasyonu

'da /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince / ile mücadele kapsamında, kentteki özel etüt merkezlerinde örgüt adına faaliyet yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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