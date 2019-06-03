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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 16:36

dilenci kovalamak için milyonlarca lira harcamış

'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı 'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde dilenci kovalamak için 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lira harcadığı ortaya çıktı.

İmamoğlu'ndan vurgun! Dilenci kovalamak için...

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait ilginç icraatları ortaya çıkmaya devam ediyor. adayının Beylikdüzü'nde dilencileri kovalamak için 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lira harcadığı belirlendi.

DİLENCİ KOVALAMAK İÇİN 1.2 MİLYON
'ne ait 2015 ve 2016 faaliyet raporlarına göre İmamoğlu, 2015 yılında "Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik denetimlerinin yapılması" işine 562 bin 53 lira 94 kuruş harcadı. Yine Beylikdüzü Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporuna göre, "Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik denetimlerinin yapılması" işi için 704 bin 924 lira 12 kuruş harcandı.

Sabah'ın haberine göre CHP'li belediyenin bu ilginç iş için harcadığını faaliyet raporlarında ilan ettiği rakamlar dudak uçuklattı. Harcamanın Beylikdüzü Zabıtası tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Bilindiği gibi CHP adayı, bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul'da 'israf' yapıldığı söyleminde bulunmuştu. CHP adayının dilencileri kovalarken 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lirayı nasıl harcadığını izah etmesi bekleniyor.

BELGE 1: 2015 YILI FAALİYET RAPORU


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