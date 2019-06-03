Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.06.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 12:27

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

, Türkiye-İran hudut hattında şehit düşen , ve ile 'de şehit düşen ile 'ın ailelerine başsağlığı diledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri