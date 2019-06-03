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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 22:21

'dan tebriği

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı , Twitter’dan dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı , Twitter'dan dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Yıldırım spsyal medya hesabı Twitter paylaşımında, "Biz ne yaptıysak milletimizin, hayatı bayram tadında yaşaması için yaptık. Millet aşkıyla çalışırız, #YineBizYaparız Ramazan Bayramımız mübarek olsun." İfadelerine yer verdi.

Yıldırım mesajının altına 1 dakika 13 saniyelik bir video ekledi.

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