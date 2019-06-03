Kars Kastamonu'da bayram namazı kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı'nın heyecanı tüm Türkiye'de yaşanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor. Güne bayram namazı ile başlayacak vatandaşlar daha sonra aile ve eş dostla bayramlaşacak. Kars ve Kastamonu'da bayram namazı kaçta kılınacak? İlçelere göre namaz saatleri! Soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar... Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. İşte 4 Haziran Kars Kastamonu bayram namazı saati vakti?

Kars Kastamonu bayram namazı saat kaçta?

Kars: 05.18

Kastamonu: 05.53

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

Bayram Namazı farz mıdır?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı kılınışı

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir kısaca durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatın kılınışı

-İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

BAYRAMIN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar. Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.