170 bin kişiye af bayramı

Adalet Bakanlığı, İnfaz Yasası değişikliğini tamamladı. Affın, Meclis açıldığında çıkacağı açıklandı. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı.
Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı.
DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR
Şartlı tahliye için gereken 2 yıllık infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor.
BU SUÇLARA AF YOK
ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET
ANAYASA'YI İHLAL
TERÖR
CASUSLUK
SİLAHLI ISYAN
CİNAYET
TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI
AF BAYRAMI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı.
CEZA YARIYA İNİYOR
Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Cezasının yarısını yatmış olanlar derhal salınacak. Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Şu anda cezaevlerinde 268 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken, aftan faydalanacakların sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenildi. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz... Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na, TBMM'ye hakaret, Anayasa'yı ihlal. Terörle Mücadele Kapsamı'ndaki suçlar. Casusluk, silahlı kalkışma, hükümete karşı işlenen suçlar... Düzenleme ile "denetimli serbestlik" de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı.
DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR
Şartlı tahliye için gereken 2 yıllık infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor.
BU SUÇLARA AF YOK
ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET
ANAYASA'YI İHLAL
TERÖR
CASUSLUK
SİLAHLI ISYAN
CİNAYET
TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI
AF BAYRAMI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı.
CEZA YARIYA İNİYOR
Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Cezasının yarısını yatmış olanlar derhal salınacak. Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Şu anda cezaevlerinde 268 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken, aftan faydalanacakların sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenildi. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz... Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na, TBMM'ye hakaret, Anayasa'yı ihlal. Terörle Mücadele Kapsamı'ndaki suçlar. Casusluk, silahlı kalkışma, hükümete karşı işlenen suçlar... Düzenleme ile "denetimli serbestlik" de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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