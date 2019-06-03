170 bin kişiye af bayramı Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı.



Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı.



DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR

Şartlı tahliye için gereken 2 yıllık infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor.



​BU SUÇLARA AF YOK

ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET



TERÖR

CASUSLUK

SİLAHLI ISYAN

CİNAYET

TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI









AF BAYRAMI!

Cumhurbaşkanı , ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı.







CEZA YARIYA İNİYOR

Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Cezasının yarısını yatmış olanlar derhal salınacak. Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Şu anda cezaevlerinde 268 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken, aftan faydalanacakların sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenildi. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı: Cinayet, cinsel suçlar ve cinsel saldırı suçları. Yani tecavüz ve taciz... Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'na, TBMM'ye hakaret, Anayasa'yı ihlal. Terörle Mücadele Kapsamı'ndaki suçlar. Casusluk, silahlı kalkışma, hükümete karşı işlenen suçlar... Düzenleme ile "denetimli serbestlik" de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.





MEVLÜT YÜKSEL Adalet Bakanlığı , İnfaz Yasası değişikliğini tamamladı. Affın, Meclis açıldığında çıkacağı açıklandı. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı.Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. İçerideki 278 bin tutuklu ve hükümlünün dosyalarına tek tek baktı. Bunlardan 170 bininin serbest bırakılabileceğini hesapladı.Şartlı tahliye için gereken 2 yıllık infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor.ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET ANAYASA 'YI İHLALTERÖRCASUSLUKSİLAHLI ISYANTECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI Recep Tayyip Erdoğan , ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı.Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek. 10 yıla mahkum olanlar 5 yılda çıkacak. Cezasının yarısını yatmış olanlar derhal salınacak. Terör suçlularına indirim yapılmayacak. Kadın cinayeti işleyenler en az 40, çocuk istismarcıları ise 50 yıl cezaevinde kalacak. Ekonomik suçlara para cezası verilecek. Bazı suçlarda hapis cezası da paraya çevrilecek. Bu aftan kimlerin yararlanamayacağının detayları da ortaya çıktı. Şu anda cezaevlerinde 268 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken, aftan faydalanacakların sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenildi. Ceza indirimi dışında kalan suçlar söyle sıralandı:Düzenleme ile "denetimli serbestlik" de 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. TÜM MANŞETLER