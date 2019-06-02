KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada görüşmelerde özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti. Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti'nin güvenoyu almasının ardından Türkiye yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, "Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak" dedi.

Yarın sabah Lefkoşa Ercan Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket edecek heyette Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek.