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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 20:06

ı Tatar, Başkan Erdoğan'la görüşecek

Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın ’a geliyor. KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, öğleden sonra ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Türkiye'ye kritik ziyaret!

Yardımcısı ve , yaptığı açıklamada görüşmelerde özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti. Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti'nin güvenoyu almasının ardından Türkiye yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, "Toplantıda Kıbrıs meselesi ve 'deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak" dedi.

Yarın sabah Lefkoşa Ercan Havaalanı'ndan 'a hareket edecek heyette Başbakan Yardımcılığı ve Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek.

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