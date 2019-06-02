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  • 02.06.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 10:33

'ye finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup ve 'nin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

FETÖ'ye finans sağlıyordu! Kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2015 ve 01 Haziran 2016 tarihleri arası yapılan soruşturma kapsamında ve 'nin örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Teröre Finans Sağlamak" suçlarından tahkikat yapıldı. 14 Mayıs 2019 tarihinde bahse konu dosyanın gerçekleştirilen karar duruşmasında derneğin başkanlığını yapmış olan şüpheli 'a 14 yıl 7 ay ceza verilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararının çıktığı günden itibaren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Cemal Lostar ilinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bugün adli merciye sevk edileceği öğrenilirken, yapılan fiziki takipler sırasında şüpheli şahsın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova ilinde aktif polis memuru olan 2 şüpheliye de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

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