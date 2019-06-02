Oruç tutmayan kaç para verecek? Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, ihtiyaç sahibi müslümanlara verilmesi vacip olan fitre 2019 yılı kişi başına düşen fiyatları belli olmuştu. İşte, Diyanet 2019 fitre fiyatı... Fidye; oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedele fidye deniyor. Dini bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor.