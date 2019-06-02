2 Haziran YSK Kırıkkale Keskin son dakika seçim sonuçları - Kırıkkale Keskin tekrarlanan seçimi kim kazandı? YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

Kırıkkale Keskin seçim sonuçları

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti.

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak. Keskin, Yusufeli, Honaz ve Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi seçim sonuçları merak edilmekte.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 08:00'de başlayacak ve saat 17:00'de sona erecek.

3 seçim bölgesinde daha yenileme seçimi yapılacak

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

KESKİN NEREDE?

Keskin, Kırıkkale ilinin bir ilçesidir. Daha önce Ankara iline bağlı olan Keskin, Makina Kimya Endüstrisi Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ile gelişerek Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden olan Kırıkkale iline bağlanmıştır. Keskin şu anda merkez de dahil olmak üzere tüm ilçelerden yüzölçümü bakımından büyüktür.

KESKİN'İN TARİHÇESİ!

1850 yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen bilgiye göre Keskin halkının kökeni Türkmenistan kökenli olup Erzurumdan gelmektedir.

1690-91 yıllarında kurulmuştur. 1849 senesine kadar Sivas Eyaletine sancak merkezi olmuş, daha sonra cumhuriyetin ilk yıllarına kadar (1924) Kırşehire bağlanmıştır. 1924 yılından sonra Ankara'ya yakın olduğu için Ankara'ya bağlanmıştır. 1989 yılında Kırıkkale il olunca ilçe kırıkkale'ye yakın mesafede kaldığı için kırıkkale'ye bağlanmıştır. İlçe ve köylerinin halkı çoğunlukla en yakın komşusu Bala ilçesi gibi Bozulus Türkmenleridir.Başta Bala olmak üzere Keskin'de de birçok köyler kurmuşlardır.

Bozulus Türkmenlerinin en büyük oymaklarından biri olan Cerid, Küçüklü, Yabaltun, Tecerlü, Harbendelü, Karaca, Araplu, Danişmendlü, Şeyhlü aşiretlerine mensupturlar. Bu Türkmen aşiretleri yaylak-kışlak hayatı bırakıp Erzurum'dan göçerek bugünkü Keskin ilçesi topraklarına gelmişlerdir.

KESKİN'İN KÜLTÜRSEL ÖZELLİKLERİ

Böylece Bozulus Türkmenlerinin Keskin'e yerleşip kurmaları 1690 yılında gerçekleşmiştir. İlçeye Keskin ismi verilirken Bozulus aşireti isminden esinlenerek verilmiştir.

Yörede Türkmen/Abdal kültürü vardır. Birbirine komşu olan Keskin ve Bala'daki folklorik oluşum ve Türkmen/Abdal türkülerinin anonimleşme sürecindeki farklı ve ağırlıklı yerini vurgulayan bu söz, bir bakıma birbiriyle komşu Keskin ve Bala bu iki yörenin karekteristik özelliklerine de işaret eder. Yöre türkülerinin ağırbaşlı ve durulmuş lirizmi hemen fark edilir. Keskin Orta Anadolu'nun en zengin halay bölgelerinden biri olduğu kadar,halayların eşlik sazı olan davul zurnanın da en iyi icra edildiği yörelerden biridir. Keskin ve Bala yöresi halayları ayak ve bel hareketlerine dayanır. Ağır fakat gösterişlidir. 20- 30 kadın kendi aralarında halay çekerler. Sin sin oynanır. Aynı zamanda ilçede Tatar ve Yörük kültürü de vardır.

