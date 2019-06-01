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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 16:17

3 Haziran Pazertesi Arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler, noter, PTT, devlet daireleri açık mı?

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü idrak edilmeye başlanacak. 3 Haziran Pazartesi ise Ramazan Bayramı arefesi olacak. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler, noter, PTT ve devlet dairelerinin çalışma durumu oldu. Peki, 3 Haziran Pazertesi Arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler, noter, PTT, devlet daireleri açık mı?

Arefe günü bankalar açık mı?

İslam alemi 4 Haziran'da Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka veya kargo gibi işlem yapılan kurumlarda işleri olan vatandaşlar arefe günü bu yerlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 3 Haziran Pazertesi Arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler, noter, PTT, devlet daireleri açık mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı öncesi bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. 1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatil 9 Haziran'da sona erecek. Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak.

4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.

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