İslam alemi 4 Haziran'da Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, banka veya kargo gibi işlem yapılan kurumlarda işleri olan vatandaşlar arefe günü bu yerlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 3 Haziran Pazertesi Arefe günü bankalar, kargolar, eczaneler, noter, PTT, devlet daireleri açık mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı öncesi bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. 1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatil 9 Haziran'da sona erecek. Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak.

4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.