Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.05.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 08:57

Son dakika: Ümraniye'de trafik sı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık çıkışında otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemeye göre, 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.


Ümraniye'de meydana gelen trafik sında, ilk belirlemeye göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.



Kazada, otomobil sürücüsü Şenol Doğan (45) hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri