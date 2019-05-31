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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 19:47

duyurdu! kart marketlerde de geçecek

kart'ta yeni dönemi duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi () iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan protokol ile market alışverişlerinde geçerli olacak.

İstanbulkart'ta yeni dönem

'nden yapılan açıklamaya göre, Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında 10 Ocak'ta imzalanan iş birliğiyle hayata geçen proje ile kart'ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.

Protokol kapsamında, İstanbul'daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin satın alma ve TL yükleme işlemleri yapılabilecek.

KARTLARDA PUAN BİRİKECEK
Migros mağazalarında 300 liraya kadar olan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilirken, mağazalarda kaydettirilen İstanbulkartlar'la yapılan alışverişlerden puan kazanılabilecek. Kazanılan puanlar kartın geçtiği tüm İstanbulkart harcama noktalarında (toplu ulaşım, Sosyal Tesisleri, Beltur kafeleri, yiyecek içecek otomatları, İspark otoparkları, bisiklet kiralama, iTaksi vb.) kullanılabilecek.

MONEY KART YERİNE İSTANBULKART
Hali hazırdaki Money Club üyeleri kartlarını İstanbulkartları ile eşleştirerek, Money kart yerine İstanbulkart kullanabilecek.

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