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  • 31.05.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 12:04

Bayram yoğunluğu şimdiden başladı! seferlerini artırdı

'ni kullanarak 'dan Ege ve 'ne doğru seyreden tatilcilerden dolayı yoğunluk yaşanıyor. Yoğun üzerine seferlerini artırdı. Yenikapı-Bandırma hattında bugün karşılıklı yedişer sefer yapılacak.

tatili için 'dan Ege ve yönüne gidecek vatandaşlar, 'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor.

İDO SEFERLERİNİ ARTIRDI
Tatilcilerin, İstanbul'dan , Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için 'ni kullanmasıyla ilçede bayram ve yaz tatili yoğunluğu yaşanması üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ () seferlerini artırdı.



Yenikapı-Bandırma hattında bugün karşılıklı yedişer sefer yapılacak. Bu seferlerde hızlı feribotların bin 200 araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR
İDO ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla 1-4 Haziran'da Yenikapı-Bandırma güzergahında sefer sayısında artışa gidildi. Öte yandan ilçede, Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.



Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.


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