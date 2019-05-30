Köprü geçiş cezalarının affedilmesine ilişkin torba yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

310 MİLYON LİRALIK CEZADAN VAZGEÇİLECEK

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.



BİNALİ YILDIRIM MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, günler önce yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaçak geçişlere kesilen cezalar hakkında müjdeyi vermişti.



Yıldırım, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili cezalar oluşmuştu. Yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonra yine cezalar kesilmeye başlanmış. Maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk, düzeltiyorlar. Herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak." demişti.