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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 00:11

Başkan Erdoğan, hastası gençle görüştü

Başkan , hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Başkan , hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erdoğan, "Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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