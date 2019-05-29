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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 23:07

Nazimiye'de ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

'nin Nazimiye ilçesinde saat 22.42 sıralarında 4.5 şiddetinde meydana geldi.

Tunceli Nazimiye'de deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nin Nazimiye ilçesinde saat 22.42 sıralarında 4.5 şiddetinde bir meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER...

2019.05.29 22:42:25 39.2688 39.8918 8.3 -.- 4.5 4.5 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.29 21:37:41 36.2733 28.3927 66.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 21:28:19 38.4308 31.8480 8.6 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.05.29 21:08:24 39.0508 26.1152 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.29 20:53:04 39.1203 27.5615 5.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.29 20:36:39 39.1580 27.5733 5.4 -.- 2.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.29 19:19:10 37.1647 27.7368 19.1 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel

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