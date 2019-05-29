Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.05.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:19

Son dakika: ile arasında kritik görüşme

, ile telefonda görüştü. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.

Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri